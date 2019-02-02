الامارات | إصابة صفقة برشلونة الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صفقة برشلونة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن أطباء برشلونة اكتشفوا في الفحص الطبي للوافد الجديد توديبو، إصابته على مستوي الساق اليسرى. وأشارت الصحيفة، إلى أن أطباء برشلونة تأكدوا من اللاعب نفسه بتعرضه لإصابة قوية على مستوى القدم اليسري بسبب حادث مروري خطير في سن التاسعة من عمره، عندما دهسته سيارة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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