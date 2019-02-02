شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الهولندي سيليسن يغيب عن برشلونة 6 أسابيع للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن أصيب بقطع عضلي في ربلة ساقه اليمنى، الجمعة، خلال التدريب وسيغيب نحو ستة أسابيع عن الملاعب.

وجاء في بيان للنادي الكتالوني أنه «خلال حصة تدريبية الجمعة، كان ياسبر سيليسن ضحية قطع عضلي في ربلة الساق اليمنى»، مضيفًا أن الحارس «سيغيب نحو ستة أسابيع».

وفترة الغياب تشمل بالطبع مباراتي نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد في 6فبراير ذهابا على ملعب كامب نو في برشلونة، و27 منه إيابا على سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

ويعتمد المدرب إرنستو فالفيردي عادة في مسابقة الكأس على سيليسن، بينما يخوض الألماني أندريه مارك تير شتيجن معظم مباريات الدوري.