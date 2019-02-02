سباليتي يفسر سبب انتقاده لماروتا الرئيس التنفيذي للانتر

قام مدرب إنتر ميلان الايطالي سباليتي بتفسير حقيقة الانتقادات التي وجهها إلى بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنادي، عقب الهزيمة أمام لاتسيو في كأس إيطاليا.

وعقب الخروج من منافسات الكأس على يد لاتسيو، خرج سباليتي بتصريحات هجومية ضد ماروتا، بعدما أكد الأخير أن إيفان بيريسيتش، لاعب الفريق، طلب الرحيل بالفعل عن النادي.

وقال سباليتي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لقد قلت بأنني أريد أن تبقى الأمور بيننا. هل ذلك يعني أنني صفعت ماروتا؟.. لقد قلت إن هناك بعض الأشياء التي يمكن التعامل معها".

وأضاف "أنتم تعرفون بالفعل عن موقف اللاعب؛ لأن ماروتا قام بالحديث عن ذلك".

وتابع "إذا كان بإمكانك الحفاظ على بعض الأشياء، دائمًا ما تكون أكثر وضوحًا، أمر واضح أنه إذا لم أحقق نتائج جيدة، فأنا أول من يعاني من العواقب، لكننا ندافع عن إنتر ميلان".