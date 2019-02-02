بنزيما يتفوق على بيل في تعويض رونالدو في ريال مدريد

تفوق نجم ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ، في الرد على الانتقادات التي وجهت له في الموسم الحالي، بعدما ظهر بصورة مميزة في المباريات الأخيرة للمرينجي.

وتبعا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أغلب توقعات جمهور ريال مدريد كانت تتجه إلى الويلزي جاريث بيل، من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

وأوضحت إلى أنه بعد مرور نحو 6 أشهر من رحيل كريستيانو عن الريال ظهر أن بنزيما هو القائد الحقيقي للفريق وليس بيل.

وأضافت أن بنزيما تمكن من إحراز 17 هدفًا مقابل 11 هدفًا فقط لبيل حتى الآن في كل البطولات.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن علامات الشخصية القوية ظهرت على بنزيما، بعد أن شكك كثيرون في امتلاكه لها.

وأختتمت أن بيل يميل أكثر إلى اللعب الفردي، بينما بنزيما يلعب للفريق، ورغم تواجده كمهاجم صريح ولكنه يقوم بدور صانع الألعاب بشكل دائم حيث صنع 6 أهداف بكل البطولات حتى الآن، بجانب المساهمة بصورة مستمرة في بناء الهجمات.