كورتوا يفضل إنضمام هازارد عن نيمار الى ريال مدريد

أبدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، رأيه أن على فريقه ضم مواطنه النجم إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فضلا عن نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وارتبط هازارد بالإنضمام إلى ريال مدريد في أكثر من مرة، فضلاً عن تصريحاته الدائمة عن رغبته في الرحيل للعب في بطل أوروبا.

وقال كورتوا عند سؤاله عن من يُفضل للإنضمام للنادي الملكي بين هازارد أو نيمار لاعب باريس سان جيرمان: "سأختار هازارد بالتأكيد، أنا أحقًا أحبه، ولكن القرار يعود إلى مجلس الإدارة".

وأضاف الحارس البلجيكي في تصريحات لصحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية: "أنا لا أعرف ما الذي سيحدث، وأنا لست المسؤول عن التعاقدات، وهذا السؤال لا يوجه لي، بل للرئيس وإدارة النادي".

وتابع كورتوا: "نحن على ما يرام، كريم بنزيما في حالة جيدة وسجل 17 هدفًا، وجاريث بيل بدأ بشكل جيد، لكن الإصابات أثرت عليه".

وأنهى: "نحن نلعب بشكل جيد في المباريات، ولكن في بعض الأحيان لا نسجل أهدافًا"