يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام بارما بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره بارما، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب “أليانز”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإيطالي “كالتشيو”.

ويسعى يوفنتوس في مواجهة اليوم أمام بارما، لتخطي أحزانه بعد خروجه من بطولة كأس إيطاليا أمام أتلانتا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي.

ويستعد فريق السيدة العجوز بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواصلة انتصاراته ورقمه القياسي في الكالتشيو، حيث أنه لم يخسر في أي مباراة حتى الآن.

وخاض اليوفي 21 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 19 مباراة بينما تعادل في مباراتين فقط.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، بينما يحتل بارما المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.

وفي السياق ذاته، يستضيف فريق نابولي نظيره سامبدوريا، في تمام السابعة مساءً، على ملعب “سان باولو”.

ويلتقي أيضًا إمبولي مع نظيره كييفو فيرونا في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب “كارلو كاستيلاني”.

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