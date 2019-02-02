الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا بالكونفدرالية

يختتم اليوم فريق نادي الزمالك اليوم السبت، تدريباته على إستاد كازراني استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني عصر غد في بداية مرحلة مجموعات بطولة الكونفيدرالية ضمن منافسات فرق المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يكون مران اليوم تكتيكيا وبعيدا عن أعين المنافس الذى يسعى لاكتشاف أفكار الجهاز الفنى من خلال متابعة تدريبات الفريق اليوم، ومران اليوم هو الثانى للزمالك فى نيروبى العاصمة الكينية بعد أن خاض أمس مرانا على ملعب اوتيلى القريب من فندق الإقامة وحرص خلاله جروس على عدم زيادة الأحمال البدنية أو حتى زيادة مدة المران حتى لا يصاب اللاعبون بالارهاق خاصة أن البعثة وصلت مع ساعات الفجر الأولى من صباح أمس.

وحرص جروس على عقد لقاء سريع مع لاعبيه قبل مران الأمس تحدث فيه عن أهمية ضربة البداية ومشوار المنافسة الصعب مع فرق المجموعة رغم توازن القوى بها، وطلب من لاعبيه التعامل مع كل مباراة على أنها الحاسمة والمتحكمة فى مصير الفريق نحو التأهل وضرورة التعامل بقوة وجدية فى مشوار المنافسة خلال هذه المرحلة المهمة من عمر البطولة.

ثم خاض الفريق مرانا قويا ظهر خلاله الجميع بحالة فنية ومعنوية رائعة مما عكس حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى الذى تولدت لديه حالة ثقة فى عبور المنافس وحصد أول ثلاث نقاط فى مشوار المنافسات.

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