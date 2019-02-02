شكرا لقرائتكم ليستر يضم تيلمانس بالإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا - رويترز | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 21:25

تعاقد ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع البلجيكي الدولي يوري تيلمانس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من موناكو، بينما انتقل لاعب الوسط أدريان سيلفا للجهة الأخرى في صفقة تبادلية.



وسجل تيلمانس (21 عاما)، الذي شارك في كأس العالم العام الماضي في روسيا، خمسة أهداف في 20 مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي مع موناكو هذا الموسم ويعد على نطاق واسع من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وأبلغ تيلمانس موقع ليستر في الإنترنت: «أنا متحمس حقا لبدء مشواري مع ليستر.

الدوري الإنكليزي الممتاز من أقوى بطولات الدوري في العالم وعندما كنت صغيرا كنت أشاهده دائما. أنا سعيد حقا بوجودي هنا ومتحمس لبدء مشواري».

وبدأ تيلمانس مسيرته مع أندرلخت ووقع أول عقد احترافي وعمره 16 عاما، وهو أصغر بلجيكي يشارك في دوري أبطال أوروبا وسجل 35 هدفا في 185 مباراة بجميع المسابقات مع أندرلخت على مدار أربعة مواسم وساهم في فوزه بالدوري مرتين.

وفشل سيلفا، الذي انضم إلى ليستر قادما من سبورتنج البرتغالي في 2017، في ترك أي بصمة مع الفريق القادم من وسط انكلترا، وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في مباراتين بالدوري وكانت آخر مشاركة له في كأس رابطة الأندية الإنكليزية في نوفمبر تشرين الماضي.