شكرا لقرائتكم الأهلي المصري في تحدٍ لسيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 21:29

يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه سيمبا التنزاني اليوم (السبت) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم .ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة الرابعة إذ حصد أربع نقاط من فوز على فيتا كلوب الكونغولي ثم التعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى.



ويواجه وصيف بطل أخر نسختين تحديات عدة في طريقه للتتويج باللقب التاسع في تاريخه أبرزها غياب سبعة لاعبين من التشكيل الأساسي بداعي الإصابة هم، وليد سليمان ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وياسر إبراهيم ما وضع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في ورطة كبيرة لكن ما رفع معنوياته تعافي صلاح محسن والنيجيري جونيور أغايي، ويترقب لاسارتي تقرير الجهاز الطبي بشأن موقف سعد سمير الذي أصيب في التدريب الأخير بكاحل القدم وسيؤدي غيابه إلى أزمة في خط الدفاع الذي يعاني نقصا حادا.

بدوره، حذر المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان غروس لاعبيه من الاندفاع الهجومي في مواجهة جورماهيا، مشددا على ضرورة امتصاص حماسة المنافس ومباغتته بهدف يخلط أوراقه. ويحل الفريق «الأبيض» ضيفا على بطل كينيا غدا الأحد في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بكأس الكونفيديرالية الأفريقية.

فيما تقدم نادى بيراميدز بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) للنظر في ترتيب مواعيد مباريات الدوري والكأس في مصر والتي بحسب الشكوى تجامل الأهلي والزمالك.