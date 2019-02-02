شكرا لقرائتكم بنزيمة يصعد بالريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - رويترز | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 21:21

هز كريم بنزيمة الشباك مرتين ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على مستضيفه جيرونا والتأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالانتصار 7-3 في النتيجة الإجمالية.



وأحرز المهاجم الفرنسي، الذي انضم إلى بطل أوروبا في 2009، هدفيه في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 209 أهداف في 446 مباراة ويتقدم إلى المركز السادس فوق المكسيكي هوجو سانشيز في قائمة هدافي الفريق عبر العصور، وقلص جيرونا الفارق بعد الاستراحة لكن ماركوس يورينتي حسم فوز ريال بتسديدة رائعة قبل ربع ساعة من النهاية.

وانضم ريال، الساعي لاستعادة اللقب لأول مرة منذ 2014، إلى برشلونة حامل اللقب وفالنسيا وريال بيتيس في الدور قبل النهائي.