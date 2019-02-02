شكرا لقرائتكم كأس آسيا: قطر تحرز لقبها الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 2 فبراير 2019 / 01:14

حقق منتخب قطر أفضل إنجاز كروي في تاريخه بإحرازه كأس آسيا 2019 لكرة القدم أول مرة، بعد فوزه في النهائي على اليابان حاملة اللقب أربع مرات (3-1) أمس (الجمعة) في أبوظبي.



وسجل المعز علي (12) وعبد العزيز حاتم (27) وأكرم عفيف (83 من ركلة جزاء) أهداف قطر، ولليابان تاكومي مينامينو (69)، ليرفع الأول رصيده إلى 9 أهداف، محطما ًالرقم القياسي في نسخة واحدة للإيراني علي دائي (1996). وحققت قطر علامة كاملة نادرة، إذ فازت في سبع مباريات على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات، مسجلة 19 هدفاً، واهتزت شباكها مرة يتيمة في النهائي، لتخلف أستراليا المتوجة في 2015 على أرضها. وقال مدربها الإسباني فليكس سانشيز: «لا يمكنني التعبير بكلمات. لقد واجهنا فريقاً رائعاً، سجلنا هدفين في الشوط الأول واضطررنا للدفاع في الثاني».

واستعاد سانشيز تشكيلته الاعتيادية بعد انتهاء إيقاف بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، فلعب بتشكيلة 5-3-1-1.

وفي ظل استحواذ قطري في أول ربع ساعة، مارس القطريون هوايتهم المفضلة في ترجمة انطلاقاتهم السريعة إلى أهداف.