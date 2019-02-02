شكرا لقرائتكم راشفورد لاعب شهر يناير في مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي مانشستر يونايتد حصول المهاجم ماركوس راشفورد على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير الماضي.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد بموقع "تويتر"، أن ماركوس راشفورد تم اختياره للحصول على جائزة "لاعب الشهر"، بعدما تمكن الشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام برايتون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليستر سيتي غداً الأحد بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.