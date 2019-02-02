شكرا لقرائتكم الأهلي يتعاقد مع مهاجم جمهورية شبين مواليد 2000 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي مسئولو النادي الأهلي تعاقدهم مع أحمد الشامي مهاجم جمهورية شبين مواليد 2000، من أجل تدعيم صفوف فرق قطاع الناشئين بأفضل المواهب الصغيرة.

وتم التعاقد مع لاعب جمهورية شبين مقابل 500 ألف جنيه يحصل عليها النادي، حيث تم التوقيع في حضور أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي ووائل سعيد وكيل أعمال اللاعب.

وتم تعاقد الأهلي مع مهاجم جمهورية شبين بعد ترشيحه من قبل أمين عرابي المدير الفني لفريق 2000 بالأهلي والذي حرص علي متابعته مع فريقه في أكثر من مباراة.

ورفع أمين عرابي تقرير عن مهاجم جمهورية شبين إلي فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين وتمت الموافقة علي شرائه.



احمد الشامي يوقع للاهلي



احمد الشامي يوقع للاهلي