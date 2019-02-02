شكرا لقرائتكم مجموعة الأهلي.. 6 غيابات تضرب شبيبة الساورة قبل مواجهة فيتا كلوب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل شبيبة الساورة الجزائري ضيفاً على فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم بملعب "الشهداء" بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

ذكرت صحيفة "البلاد" الجزائرية، أن شبيبة الساورة يعاني العديد من الغيابات في مباراة اليوم حيث يفتقد لجهود مصالة مرباح ويوسوفا كوناتي بسبب الايقاف، والحارس عبدالرؤوف ناتاش وفاتح صالح، وعماد الدين بوبكر ومصطفى جاليت بسبب الإصابة.

ويحتل شبيبة الساورة المركز الرابع والاخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف الاهلي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت علي ملعب برج العرب بالجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي.