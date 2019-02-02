شكرا لقرائتكم تشافي يعود إلى برشلونة من أجل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت عودة تشافى هيرنانديز قائد برشلونة السابق إلى البلوجرانا مرة أخرى أمر متوقع منذ رحيله فى 2015 والانتقال إلى السد القطرى الذى يدافع عن ألوانه فى الأربع سنوات الأخيرة.

وتحدث فيكتور فونت المرشح البارز لرئاسة برشلونة عن الانتخابات التى ستجرى فى 2021، عن رؤيته للنادي وكشف عن أنه يجري محادثات مع لاعب الوسط السابق في إسبانيا بسبب دوره القيادي، وسيعود مخصوص للإشراف على سنوات ميسي الأخيرة فى الملاعب خاصة وأنه أصبح قريبا من الاعتزال.

وقال فونت أن دور تشافى الرئيسي سيكون لإدارة نهاية ليونيل ميسي وإعادة بناء برشلونة بعد الأسطورة الذى قاد البلوجرانا إلى المجدد بفضل موهبته الفذة، مشيرًا إلى أن تشافي سيتم تعيينه كنائب للمدير الرياضي حال نجاحه فى الانتخابات.

ويقول المرشح لرئاسة برشلونة أن المهمة الأساسية في برنامجه والأكثر تحديا هي إدارة المراحل النهائية من مسيرة ميسي البالغة من العمر 31 عاما.

وقال بونت: "أنا في تناغم مع تشافي ، فيما يتعلق بالمشروع ، وأنا شخصيا أحب التحدث إليه عن كرة القدم، وآمل أن يتمكن من قيادة مشروعنا الكروي، ولدينا الكثير من التحديات للسنوات الخمس أو العشر القادمة.

وكشف رجل الأعمال الكتالوني عن خططه المدعومة من قبل العديد من الشخصيات المؤثرة بما في ذلك الكابتن السابق كارلوس بويول والراعي الرئيسي جريفولز.