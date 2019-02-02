شكرا لقرائتكم فرج عامر يضع روشتة تفادء مأزق المباريات المؤجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة خطة الخروج من أزمة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري العام خلال الموسم الجاري.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "الحل الامثل للخروج من ازمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الڤيڤا".



خطة فرج عامر للخروج من ازمة المباريات المؤجلة

كان مسئولو نادي بيراميدز قد اعترضوا علي ترتيب مباريات الأهلي المؤجلة وعدم لعب مباريات الدور الأول حتي الآن رغم الدخول في الدور الثاني، واكد رفض لعب مباراته ضد الأهلي قبل لعب الأحمر لكل مبارياته المؤجلة.

ورد الهلي في بيان رسمي برفض أية تعديلات تجري علي جدول مسابقة الدوري وحال حدوث ذلك سيعتذر عن لعب المباراة.