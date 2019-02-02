رياضة | "الليلي" يعلن تشكيل الإفريقي التونسي لمباراة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليلي" يعلن تشكيل الإفريقي التونسي لمباراة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شهاب الليلي المدير الفني لفريق الإفريقي التونسي تشكيل فريقه لمباراة مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضمت تشكيل الإفريقي التونسي سيف الدين الشرفي، وحمزة العقربي، وشهاب الصالحي، وبلال العيفة، وفخر الدين الجزيري، وأحمد خليل، وغازي العيادي، وياسين الشماخي، وأسامة الدراجي، ووسام بن يحيى، ومنوبي حداد.

يذكر أن أبناء باب الجديد قد تحولوا منذ مساء الأربعاء 30 يناير 2019 إلى الكونغو الديمقراطية، على متن طائرة عسكرية بوفد يقوده نائب رئيس النادي مجدي الخليفي.

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ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع صانع ألعاب ريال مدريد

طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني من إدارة ناديه التعاقد مع خايمس روديجيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني المعار إل نجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب رودريجيز معارًا لصفوف بايرن من نادي ريال مدريد، مقابل 11.9 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 39.1 مليون إسترليني.

ويعاني خايمس رودريجيز من عدم المشاركة مع بايرن ميونيخ تحت قيادة نيكو كوفاتش حيث لم يبدأ أساسيًا سوى في 5 مباريات.

تلطيخ سمعة كريستيانو رونالدو

تناولت وسائل إعلام إسبانية خبر وفاة والد جورجينا رودريجيز صديقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في أحد سجون العاصمة بيونس إيريس على أنه تلطيخ لسمعة الدون.

أكدت مجلة "هولا" الإسبانية أن جورج إدواردو رودريجيز قد زُج في السجن بسبب الاتجار في المخدرات قبل سنوات، وتوعكت حالته الصحية منذ ذلك الوقت خائضًا معركة طويلة مع المرض الذي تغلب عليه في نهاية المطاف.

وكانت جورجينا قد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أنها ستتوجه إلى الأرجنتين، لكنها لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك، الأخبار التي انتشرت كالنار في الهشيم فسّرت الأمر في الساعات الأخيرة.

ونشرت جورجينا صورة عبر انستجرام احتفالًا بعيد مولدها وألحقت بها الوصف التالي.. "يالمصادفات الحياة، سأهبط في البلد الذي ولدت فيه في مثل هذا اليوم قبل 25 سنة مضت".

وتعد تلك هي الزيارة الأولى لجورجينا إلى الأرجنتين، بعدما طردت الحكومة الإسبانية والدها عام 2013 من أراضيها بسبب قضيتين للاتجار في المخدرات وبالتحديد الكوكايين والقنب، قضى على إثرهما عشر سنوات في سجون إسبانيا.

وكان لاعب كرة القدم السابق جورج رودريجيز قد حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات عام 2003 في أحد سجون العاصمة مدريد قبل أن يخرج عام 2013 ويتم طرده خارج البلاد، ليتم سجنه مرة أخرى في الأرجنتين للسبب ذاته، هناك حيث أصيب بعدة سكتات دماغية وتدهورت حالته الصحية.

الرئاسة البرتغالية تبريء كريستيانو رونالدو

أصدرت الرئاسة البرتغالية بياناً رسمياً تنكر فيه التقارير التي أكدت سحب أوسمة الشرف التي نالها اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم يوفنوس الإيطالي من قبل الرئاسة في البرتغال.

وحصل رونالدو على أكثر من وسام فخري في البرتغال سواء عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أو عندما توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي ومن ثم جائزة الكرة الذهبية.

وذكرت تقارير صحفية أن الرئاسة في البرتغال قررت سحب تلك الأوسمة من اللاعب بسبب اتهاماته في قضية اغتصاب وكذلك بسبب أزمة اللاعب مع التهرب الضريبي في الفترة الماضية.

وفي بيان رسمي أكدت الرئاسة في البرتغال مساندتها للاعب كريستيانو رونالدو ونفت تماما ما أثير بشأن سحب الأوسمة من اللاعب.

صاروخ ماديرا سبق له أن نال وسام في 2014 "إنفانتي دون انريكي"، وهو الوسام الأرفع شأناً في البرتغال بينما في 2016 نال وسام شرفي آخر بسبب نيل لقب اليورو مع منتخب بلاده من قلب العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن رونالدو نجح في وضع حد لمشاكله الضريبية في إسبانيا في الأسبوع الماضي من خلال عمل تسوية مع وزارة الخزينة الإسبانية.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.