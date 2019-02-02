رياضة | كلاسيكو الكأس وذهاب الأبطال أبرز تحديات برشلونة في فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس وذهاب الأبطال أبرز تحديات برشلونة في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر كتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الأسباني تحديات كبيرة خلال شهر فبراير الجاري حيث سيحدد هذا الشهر مسار البلوجرانا في بعض البطولات وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على المباريات التي يخوضها رفقاء ليونيل ميسي هذا الشهر.

البداية ستكون اليوم السبت حيث يستضيف برشلونة ضيفه فريق نادي فالنسيا على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا قبل أن يصطدم الفريق بغريمه اللدود والتقليدي فريق نادي ريال مدريد لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو يوم السادس من فبراير.

ويلعب برشلونة مع اتلتيك بيلباو يوم السبت 10 فبراير مع اتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا قبل أن يستضيف فريق نادي بلد الوليد يوم السادس عشر من فبراير على ملعبه كامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين.