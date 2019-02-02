رياضة | الجبلاية تدرس تحويل قمة الأهلي وبيراميدز إلى "مباراة" في كأس مصر

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز المقرر له 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين القطبين.

ويفكر مسؤولو الجبلاية في اعتبار مواجهة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 28 من الشهر الجاري لقاء دور الـ16 من كأس مصر المؤجل منذ مدة طويلة.

لاسارتي يبرر اختيارات قائمة الأهلي الإفريقية ويكشف عن مفاجأة

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وأضاف لاسارتي أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة في كل المراكز مشددًا على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار إلى أن الأهلي يمرّ بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكّد على ارتياحه وتفاؤله بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

وقال لاسارتي إن الأهلي سيسعى إلى تحقيق الفوز خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي ستحضر اللقاء.

نرشح لكم.. مفاجأة جديدة لعبد الله السعيد

وبخصوص الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الإفريقية، قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقًا لظروف الفريق، وإنه يثق في قدرات الجميع، وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بـحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.



كان الأهلي قد قيد رامي ربيعة ومحمود كآخر المنضمين إلى قائمته الإفريقية.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.