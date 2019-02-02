رياضة | العملاق البرتغالي يوجه صدمة قوية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العملاق البرتغالي يوجه صدمة قوية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي ريال مدريد مواجهات قوية خلال شهر فبراير حيثُ يترقب جمهور كرة القدم صدام الملكي مع أياكس في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وأيضاً الدوري الإسباني. وفيما يلي نرصد لكم مباريات ريال مدريد في شهر فبراير ومواعيدها: 1- ريال مدريد × ألافيس: يوم الأحد 3 فبراير وذلك في الدوري الإسباني 2- برشلونة × ريال مدريد: يوم الأربعاء 6 فبراير وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس الملك 3- أتلتيكو مدريد × ريال مدريد: يوم السبت 9 فبراير وذلك في الدوري الإسباني 4- أياكس الهولندي × ريال مدريد: يوم السبت 13 فبراير وذلك بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 5- ريال مدريد × جيرونا: يوم الأحد 17 فبراير وذلك في الدوري الإسباني 6- ليفانتي × ريال مدريد: يوم 24 فبراير وتأتي تلك المواجهة في الدوري الإسباني 7- ريال مدريد × برشلونة: يوم 27 فبراير في إياب نصف نهائي كأس الملك

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