رياضة | ضربة قوية ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تطورات جديدة بشأن إصابة مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، جو جوميز، والتي يعاني منها منذ العام الماضي.

ولم يلعب جوميز منذ خروجه، خلال مباراة بيرنلي في ديسمبر الماضي، وكان متوقعاً عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

يواجه جو غوميز فترة غياب طويلة مع فريق ليفربول بعد أن اعترف مدربه يورجن كلوب بأنه من الممكن أن يحتاج المدافع الإنجليزي لعملية جراحية في ساقه المكسورة.

وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها بيرنلي في الخامس من ديسمبر الماضي، لكنه تعرض لنكسة من المرجح أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا الشهر.

وعندما سئل عما إذا كان جوميز يواجه عملية جراحية ، قال كلوب: لا أعرف، من الممكن، على الأرجح، ليس بالضبط كيف نريد ، هكذا هو الحال. إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت. سنرى بالضبط كيف نفعل ذلك. كانت هناك لحظات مختلفة كنا نظن أننا نستطيع القيام.