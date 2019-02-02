رياضة | "ألبا" يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ألبا" يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم المدافع الإسباني جوردي ألبا مستويات متميزة للغاية مع فريق برشلونة خلال هذا الموسم حيث يساهم في انتصارات فريقه بكثرة التمريرات الحاسمة لزملائه.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يفيد بأن ألبا قد وصل خلال النصف الأول فقط من هذا الموسم إلى 13 تمريرة حاسمة في34 مباراة حتى الأن متوفقاً على ما حققه خلال الموسم الماضي بالكامل عندما حقق 11 تمريرة حاسمة.

ووصل ألبا في المجمل إلى 50 تمريرة حاسمة منض وصوله إلى نادي برشلونة في صيف عام 2012 قادماً من نادي فالنسيا، واستطاع تكوين ثنائي متناغم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع له سبعة أهداف، في حين يأتي لويس سواريز في المركز الثاني في المستفيدين من تمريرات ألبا حيث وصلت إليه ثلاثة تمريرات.

هذا ويحاول نادي برشلونة تمديد عقد اللاعب ولكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الأن وسط أخبار تتحدث عن أن الراتب يبقى نقطة الخلاف بين الطرفين.

برشلونة يتحدى فالنسيا في لقاء ناري بالدوري الإسباني