رياضة | الزمالك يواجه جورماهيا الكيني بزيه التقليدي

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه جورماهيا الكينى والمقرر لها عصر غدا الأحد عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي في المباراة.
وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي اداريا ومصطفى حسين ميلا.
وسيرتدي الزمالك الزي الأبيض الكامل وحارس الفريق بالزي البنفسجي فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي.
المؤتمر الصحفي لمباراة جورماهيا عصر اليوم
يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية في الثانية والنصف عصر اليوم.
ويحضر المؤتمر الصحفي والذي سيقام على ملعب المباراة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للحديث عن مواجهة الفريق الكيني.
جروس" يفرض السرية على تدريب الزمالك
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خوض المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بدون حضور جماهيري أو إعلامي.
وسيخوض الفريق المران على ملعب كازراني بدون حضور الجماهير أو وسائل الإعلام وذلك لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل هذه المواجهة الهامة.
إصابة عبدالله جمعة تربك حسابات جروس
تعرض عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك للإصابة على هامش مران الأبيض الجمعة في كينيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.
وجاءت إصابة جمعة في وجه القدم وغادر المران دون استكماله لنهايته.
ويخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته لخوض مباراة الأحد القادم.
وكان جمعة قد غاب عن مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ببطولة الدوري بسبب طرده في لقاء بيراميدز.
طلب محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك من الجهاز الفني المشاركة والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.
وأبدى اللاعب تخوفه من استمرار جلوسه على دكة البدلاء واستبعاده من المباريات وتأثير ذلك على خروجه من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في المعسكر القادم.
وأبدى الونش قلقه من سياسة جروس وثبات التشكيل بالاعتماد على محمود علاء ومحمد عبد الغني مما يؤدي لتهميش دوره مع الفريق وخروجه من الحسابات بصورة نهائية.
ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات الكونفدرالية الافريقية.
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