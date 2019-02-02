رياضة | الزمالك يواجه جورماهيا الكيني بزيه التقليدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه جورماهيا الكيني بزيه التقليدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه جورماهيا الكينى والمقرر لها عصر غدا الأحد عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي في المباراة.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي اداريا ومصطفى حسين ميلا.

وسيرتدي الزمالك الزي الأبيض الكامل وحارس الفريق بالزي البنفسجي فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي.

المؤتمر الصحفي لمباراة جورماهيا عصر اليوم

يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية في الثانية والنصف عصر اليوم.

ويحضر المؤتمر الصحفي والذي سيقام على ملعب المباراة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للحديث عن مواجهة الفريق الكيني.

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خوض المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا الكينى والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بدون حضور جماهيري أو إعلامي.

وسيخوض الفريق المران على ملعب كازراني بدون حضور الجماهير أو وسائل الإعلام وذلك لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل هذه المواجهة الهامة.

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