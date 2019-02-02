رياضة | موراتا يقود التشكيلة المثالية لانتقالات يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موراتا يقود التشكيلة المثالية لانتقالات يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الانتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير الماضي حيث أبرمت العديد من الأندية بعض الصفقات القوية وذلك من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على الألقاب الممكنة .

يستعرض السعودية نيوز 365 التشكيلة المثالية للانتقالات الشتوية

حراسة المرمى : كيكو كاسيا

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية في التعاقد مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا حارس ريال مدريد السابق الذي رحل بحثاً عن فرصة المشاركة بصورة أساسية في صفقة مجانية.

خط الدفاع : جون كلير توديبو ، بيبي ، مهدي بن عطية

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني من الحصول على توقيع جون كلير توديبو مدافع تولوز الفرنسي وذلك من أجل تدعيم الخط الخلفي في صفقة كلفت إدارة البلوجرانا مبلغ مليون يورو.

في الوقت الذي عاد فيه الدولي البرتغالي المخضرم بيبي إلى فريقه السابق بورتو وذلك بعد أن نجح في فسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بالتراضي.

ورفض قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية بعض العروض المقدمة من الأندية الإنجليزية على غرار مانشستر يونايتد ووافق على الإنضمام للدحيل القطري في صفقة بلغت ثمانية مليون يورو.