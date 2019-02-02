شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في شهر فبراير والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينتظر ريال مدريد خلال شهر فبراير الجاري فترة حاسمة في موسمه الكروي، حيث يستعد الفريق الملكي لخوض 7 مواجهات من العيار الثقيل خلال منافسات هذا الشهر، مباراتان منهم أمام الغريم التقليدي برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" مباريات ريال مدريد خلال شهر فبراير.

يبدأ الفريق الملكي مواجهات هذا الشهر الشاق من الغد، عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني بتمام العاشرة ألا ربع مساء، في أخر اختبار قبل كلاسيكو الكأس.

ثم يتوجه بطل أوروبا إلى المدينة الكتالونية لخوض ذهاب كلاسيكو الدور نصف نهائي لكأس أسبانيا أمام برشلونة يوم 6 فبراير على ملعب "كامب نو" بتمام العاشرة مساء، وبعدها بثلاثة أيام فقط يواجه الفريق الملكي جاره أتلتيكو في ديربي مدريد الذي يقام على ملعب "واندا ميتربوليتانو" يوم 9 فبراير بتمام الخامسة وربع عصرا ضمن منافسات الجولة 23 من الليجا.

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي عندما يرحل إلى هولندا استعدادا لملاقاة أياكس يوم 13 فبراير على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بتمام العاشرة مساء، ثم يعود الفريق الأبيض لدياره مستضيفا جيرونا على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 17 فبراير بتمام الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

وفي أخر اختبار قبل الكلاسيكو الثاني يخرج ريال مدريد لمواجهة ليفانتي يوم 24 فبراير بتمام العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا، ثم يختتم الفريق الملكي منافسات هذا الشهر الصعب بمباراة العودة أمام البارسا يوم27 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو بتمام العاشرة والنصف مساء في دور نصف نهائي كأس أسبانيا.