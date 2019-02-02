شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في صفوف الشياطين الحمر لشهر يناير الماضي. وكشف حساب مانشستر يونايتد الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" أن راشفورد هو صاحب لقب لاعب الشهر في صفوف اليونايتد. وشهد شهر يناير الماضي تألق اللاعب الشاب الذي تمكن من تسجيل 3 أهداف مع الشياطين الحمر خلال منافسات الشهر.

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