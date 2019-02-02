شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل أخر ضحايا مدريد لخطف منافس صلاح من برشلونة والان مع التفاصيل

يبدو أن حاجة فريق ريال مدريد الإسباني في تدعيم صفوفه، لتعويض غياب رونالدو، مازالت مستمرة، مما تجعله يضحي بأحد أهم لاعبيه في الفترة الأخيرة، لتجديد دماء الفريق.

تسعى إدارة الملكي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق والعودة للمنافسة بقوة.

وأكدت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يدرس تقديم عرض خيالي لفريق توتنهام الإنجليزي لاقناعه بالتخلي عن هاري كين، قبل تحرك نادي برشلونة الإسباني لضمه.

كما أنه يخطط لدفع 100 مليون يورو مع التخلي عن خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل لصالح السبيرز في سبيل التعاقد مع هاري كين .

.وكانت تقارير إسبانية قد اشارت إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب من إدارة برشلونة التحرك بسرعة لحسم صفقة هاري كين للنادي الكتالوني.

ويذكر أن اللاعب الإنجليزي ينافس النجم المصري محمد صلاح على لقب هداف "البريميرليج" هذا العام، برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلف صلاح وأوباماينج في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي.