شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة مساًء، على معلب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بمحمد هاني في مركز قلب الدفاع بجانب أيمن أشرف، على أن يعود كريم نيدفيد للجبهة اليمني، ويلعب حسام عاشور العائد من الإصابة بجوار عمرو السولية فى منتصف الملعب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى بالكامل كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمي، وفى خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف ومحمد هانى وكريم نيدفيد، وفى الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحى، على أن يقود الهجوم الثنائى ناصر ماهر وجونيور أجاى.

يذكر أن الفريق الأحمر يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزه الأول على فيتا كلوب الكونغولى بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائرى واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، بينما يقع فريق فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني برصيد ـ3 نقاط، ثم يأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.