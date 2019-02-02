شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل
الخليج 365- تشهد مباريات الدوري الأسباني اليوم مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا بتمام السابعة والنصف على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.
ويامل البارسا متصدر الليجا في مواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن فالنسيا هو أكثر فريق في الدوري الأسباني حصد نقاطا من كامب نو في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمكن الخفافيش من حصد 6 نقاط من معقل البلاوجرانا (2 فوز، 0 تعادل، 3 خسارة).
التشكيل المتوقع لبرشلونة وفقا لصحيفة "آس".
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - فيرمالين - ألبا
خط الوسط: فيدال - راكيتيش - أرثور
خط الهجوم: ميسي - بواتينج - كوتينيو
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم
تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة beIN SPORTS HD 3
جدول ترتيب الدوري الأسباني
يعتلي برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويحل ريال مدريد ثالثا بـ39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع.
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