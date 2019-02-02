شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل

الخليج 365- تشهد مباريات الدوري الأسباني اليوم مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا بتمام السابعة والنصف على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.

ويامل البارسا متصدر الليجا في مواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن فالنسيا هو أكثر فريق في الدوري الأسباني حصد نقاطا من كامب نو في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمكن الخفافيش من حصد 6 نقاط من معقل البلاوجرانا (2 فوز، 0 تعادل، 3 خسارة).