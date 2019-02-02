انت الان تتابع الأهلي يستهدف الصدارة الإفريقية أمام سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

يشهد استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويدخل المارد الأحمر المباراة متربعًا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي، ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.

ويدير مواجهة اليوم، الحكم الدولي السنغالي ماجيتي ندياي، البالغ من العمر 32 عامًا، وسبق لندياي إدارة مباراتين في مصر، الأولى لمنتخب الفراعنة التي سحق فيها ضيفه النيجر بنتيجة 6-صفر في تصفيات كأس إفريقيا 2019، والثانية فاز فيها النادي المصري بهدف على ضيفه اتحاد الجزائر في لقاء الذهاب من الدور ربع