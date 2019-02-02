انت الان تتابع نيوكاسل يصطدم بتوتنهام.. وتشيلسي يستدرج «المتذيل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يسعى توتنهام لتحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد من أجل تقليص الفارق مع ليفربول.. فيما يعيش تشيلسي وضعًا صعبًا بعد خسارته في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي

تفتتح مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، اليوم السبت، في تمام الساعة 2.30 عصرًا، حين يحتضن استاد ويمبلي، لقاء نادي توتنهام هوتسبير، أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ويسعى خلالها السبيرز لتحقيق الثلاث نقاط لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة ليفربول المتصدر، ومانشستر سيتي حامل اللقب، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم في أغسطس الماضي، على استاد سانت جيمس بارك، انتهى بفوز توتنهام بهدفين لهدف، أحرز ثنائية توتنهام يان فيرتونخين وديلي آلي، فيما أحرز هدف نيوكاسل خوسي لويس سامارتين ماتو.

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة، (جمعها من 24 مباراة، فاز في 18 وخسر في 6، وسجل الفريق 50 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا)، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، و7 نقاط عن المتصدر ليفربول. فيما يحتل نادي

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة، (جمعها من 24 مباراة، فاز في 18 وخسر في 6، وسجل الفريق 50 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا)، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، و7 نقاط عن المتصدر ليفربول.

فيما يحتل نادي نيوكاسل يونايتد بقيادة مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز، المركز الرابع عشر، برصيد 24 نقطة، (جمعها من 24 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر في 12، وسجل الفريق 21 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا)، بفارق نقطتين عن برايتون صاحب المركز الثالث عشر، و7 نقاط عن وست هام يونايتد الثاني عشر.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل تقليص الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة، والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في هذا الموسم خاصة بعد فوزه الأخير الذي حققه على واتفورد بهدفين مقابل هدف واحد بينما يأمل نيوكاسل يونايتد الاستفادة من الحالة النفسية الجيدة للفريق بعد تحقيقه للفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في آخر الجولات.

وتشير الأرقام إلى أن توتنهام لم يتعادل في آخر 20 مباراة خاضها على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث فاز السبيرز في 12 لقاء وانتصر الماكبايس في 8 مواجهات، فيما تعرض توتنهام للهزيمة في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 26 خاضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي في شهر فبراير حيث حقق الفوز في 18 لقاء وكان التعادل نتيجة 7 مواجهات.

وحقق توتنهام الفوز في آخر مباراتين خاضهما في البريميرليج بالرغم من استقباله الهدف الأول في كل منهما، ولكن لم يتمكن السبيرز من تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية بعد استقباله الهدف الأول في البريميرليج، بينما يحتاج توتنهام لتجنب التعادل في هذا اللقاء ليسجل رقما قياسيا بأطول سلسلة بلا تعادلات في تاريخ البطولة (28 مباراة حاليًا).

من جانبه يبحث نيوكاسل يونايتد عن تحقيق الفوز على الستة الكبار في البريميرليج في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015، علمًا بأن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين أحرز 8 أهداف في آخر 9 مواجهات خاضها مع توتنهام في مختلف المسابقات.

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، يحتضن استاد ستامفورد بريدج، لقاء نادي تشيلسي، أمام نظيره هيديرسفيلد تاون، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم في أغسطس الماضي، على استاد جالفارم، انتهى بفوز البلوز بثلاثية نظيفة، أحرزها نجولو كانتي وجورجينهو وبيدرو روريجيز.

ويحتل نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 47 نقطة، (جمعها من 24 مباراة، فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر في 5، وسجل الفريق 40 هدفًا فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا)، بفارق الأهداف عن أرسنال الرابع.

فيما يتذيل نادي هيديرسفيلد تاون بقيادة مديره الفني الألماني يان سيويرت، جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، (جمعها من 24 مباراة، فاز في 2 وتعادل في 5 وخسر في 17، وسجل الفريق 13 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا)، بفارق 6 نقاط عن فولهام التاسع عشر، و8 نقاط عن كارديف ستي الثامن عشر.

ويعيش تشيلسي وضعًا صعبًا بعد خسارته في آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي خصوصًا بعد أن تعرض لهزيمة ثقيلة أمام بورنموث برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة وبالتالي سيكون الفوز ضروريًا من أجل تحسين وضع الفريق، بينما يأمل هيديرسفيلد تاون تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على خصمه في مواجهة صعبة وذلك من أجل الهروب من قاع الترتيب.

وتشير الأرقام إلى أن تشيلسي تعرض للهزيمة في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 16 مواجهة خاضها أمام هيديرسفيلد تاون في مختلف المسابقات، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وكان التعادل نتيجة 4 مباريات، وفشل تشيلسي في تسجيل أي هدف ضمن آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي وهذا أكثر مما حققه في 21 مباراة سابقة في البطولة (فشل في مباراتين فقط).

من جانبه فشل هيديرسفيلد تاون في تحقيق أي انتصار في آخر 19 مواجهة خاضها أمام خصم لم يكن صاعدًا حديثًا في البريميرليج، حيث تعرض للهزيمة في 13 لقاء وكان التعادل نتيجة 6 مواجهات، كما أن أي فريق تذيل جدول الترتيب في بداية الجولة تعرض للهزيمة في 11 ضمن آخر 12 مباراة خاضها خارج الديار أمام خصم من الكبار الستة في البريميرليج.

وأسهم إدين هازارد في 9 أهداف ضمن آخر 7 مواجهات خاضها في البريميرليج أمام خصم بدأ الجولة متذيلًا للترتيب (سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى)، في المقابل سجل البلجيكي لوران ديبواتر هدفي هدرسفيلد تاون في شباك تشيلسي في البريميرليج.

- توتنهام هوتسبير × نيوكاسل يونايتد الساعة 2.30

- تشيلسي × هيديرسفيلد تاون الساعة 5

- إيفرتون × وولفرهامبتون الساعة 5

- كريستال بالاس × فولهام الساعة 5

- بيرنلي × ساوثهامتون الساعة 5

- برايتون × واتفورد الساعة 5

- كارديف سيتي × بورنموث الساعة 7.30

