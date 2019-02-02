شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يقترح حلا لأزمة مؤجلات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حلًا للخروج من أزمة المباريات المؤجلة في بطولتي الدوري والكأس المحليين، بعد البيانات التي أصدرها مؤخرًا أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الحل الأمثل للخروج من أزمة المؤجلات في الدوري المصري، هو تشكيل لجنة الأندية المحترفة لإدارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الفيفا».