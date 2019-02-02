شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وجورماهيا عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مضيفه جورماهيا الكيني، والمقرر لها غدًا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية، في الثانية والنصف عصر اليوم.

ويحضر المؤتمر الصحفي، والذي سيقام على ملعب المباراة، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، للحديث عن مواجهة الفريق الكيني.