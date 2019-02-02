شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بزيه الرسمي أمام جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه جورماهيا الكيني، والمقرر لها عصر غدًا الأحد، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي في المباراة.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومنتصر الرملاوي، إداريًا، ومصطفى حسين ميلا.

وسيرتدي الزمالك الزي الأبيض الكامل، وحارس الفريق سيظهر بالزي البنفسجي، فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي.