شكرا لقرائتكم الزمالك بالزي التقليدي أمام جورماهيا الكيني.. وجنش بالبنفسجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك مع مضيفه جورماهيا الكينى والمقرر لها عصر غدا الأحد عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي في المباراة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي اداريا ومصطفى حسين ميلا. وسيرتدي الزمالك الزي الأبيض الكامل وحارس الفريق بالزي البنفسجي فيما يرتدي فريق جورماهيا الزي الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالي.

الاجتماع الفني لمبارة الزمالك وجورماهيا



الاجتماع الفني لمبارة الزمالك وجورماهيا



الاجتماع الفني لمبارة الزمالك وجورماهيا

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