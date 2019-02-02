شكرا لقرائتكم لاسارتي يراجع خطة مباراة سيمبا مع لاعبي الأهلي قبل 3 ساعات من اختبار برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادى الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

‎ويعقد لاسارتي محاضرة للاعبين في السادسة مساء اليوم في فندق الإقامة، قبل التحرك لملعب المباراة.

‎ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني بمراجعة خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.