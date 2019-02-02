ناغتس يعادل ووريرز وهتافات لإيرفينغ في ماديسون كوير

اسماء السيد - حقق دنفر ناغتس فوزا مهما على ضيفه هيوستن روكتس 136-122 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عادل به متصدر المنطقة الغربية وبطل الموسمين السابقين غولدن ستايت ووريرز، فيما حظي نجم بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ بتصفيق حاد في صالة ماديسون كوير.

والفوز هو الخامس تواليا لناغتس والثامن في آخر 10 مباريات، والـ 36 منذ بداية الموسم مقابل 15 خسارة، وهو نفس رصيد ووريرز الذي سقط ألخميس على أرضه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 104-113، وانقطعت سلسلة انتصاراته المتتالية عند 11 فوزا.

وبعد بداية غير مشجعة (الربع الأول 35-43)، حسم ناغتس النتيجة في الربعين الثاني (48-28) والثالث (30-24) قبل ان يتخلف في الأخير (23-27).

ونجح ستة لاعبين من دنفر في تخطي حاجز الـ 10 نقاط أبرزهم ماليك بيزلي مع رقم قياسي شخصي (35 نقطة)، ولاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش (31 نقطة مع 13 متابعة) وتوري كريغ (22 نقطة).

ولم تنفع محاولات النجم جيمس هاردن (30 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات حاسمة) وكينيث فريد (23 نقطة) وكريس بول (20 نقطة) في أعادة روكتس الى الأجواء والسكة الصحيحة في الربع الأخير فمني بخسارته الثانية تواليا والخامسة في آخر 10 مباريات، والـ 22 في البطولة (مقابل 29 فوزا) وبقي سادسا في المنطقة الغربية خلف سان أنتونيو سبيرز (31 فوزا و22 خسارة).

وقال مدرب روكتس مايك دانتوني بعد اللقاء "دنفر، إنه حقا فريق جيد. إنهم شجعان، كانت ردة فعلهم جيدة كلما سجلنا وفي كل مرة عدنا فيها الى أجواء المباراة".

-اسألوني في الاول من أيار/مايو-

واصل نيويورك نيكس، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية والدوري عموما (10 انتصارات مقابل 41 خسارة)، خطه الانحداري بتلقيه الخسارة الثانية عشرة تواليا على يد ضيفه بوسطن سلتيكس 99-113.

واستهل نيكس شهر شباط/ فبراير بخسارة أولى بعد أن خسر 24 مرة في 27 مباراة خاضها في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وسجل كايري إيرفينغ الذي سيصبح حرا في نهاية الموسم، 23 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة فكان أفضل لاعب في صفوف سلتيكس والمباراة، فيما سجل داميان دوستون وكيفن نوكس 22 و21 نقطة تواليا لنيكس.

وحظي إيرفينغ الذي قاد سلتيكس الى الفوز الثالث تواليا والثامن في آخر 10 مباريات فرفع نيكس رصيده الى 33 ىفوزا (مقابل 19 خسارة) في المركز الرابع لترتيب المنطقة الشرقية، بهتافات وتصفيق نحو 17900 متفرج في صالة ماديسون كوير طالبوه بالانضمام الى فريقهم بعد أن يصبح حرا.

وكان أحد الهتافات "أننا نريد كايري، إننا نريد كايري"، فرد اللاعب الذي ولد في ملبورن بأستراليا وترعرع في نيوجيرزي "اسألوني في الأول من أيار/مايو".

وأضاف "كما كنت أقول، إني أقدر دعم المشجعين لي في كل الصالات. من الواضح أن ما يجري بخصوص هذه الضجة وهذه التعليقات ليست إلا كومة من التفاهات".

وتابع "لا أستطيع أن أعمل شيئا حيال ذلك، لذلك علي أن أقبل بالأمر الواقع. أنا ممتن لهؤلاء، لكن في نفس الوقت علي أن أركز على اللعب".

-أكثر من 7 ألاف تمريرة-

وتخطى الفرنسي طوني باركر عتبه الـ 7 آلاف تمريرة حاسمة منذ انضمامه الى الدوري الأميركي للمحترفين في 2001، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريقه تشارلوت هورنتس على ضيفه ممفيس غريزليز 100-92.

وأوضح النادي أن باركر بات اللاعب الـ 17 عشر يتخطى هذا الرقم في تاريخ دوري المحترفين، وثاني لاعب غير أميركي بعد الكندي ستيف ناش.

وسجل باركر في المباراة 15 نقطة مع 7 تمريرات، فارتفع رصيده الى 7003 تمريرات في البطولة الأميركية.

وحقق الفرنسي الآخر رودي غوبير المغتاظ لعدم اختيار لمباراة كل النجوم، الـ "دابل دابل" رقم 42 هذا الموسم بعد أن سجل 25 نقطة مع 13 متابعة، وساهم في فوز يوتا جاز على أتلانتا هوكس 128-112.

وقاد بول جورج اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على مضيفه مبامي هيت 118-102 من خلال تسجيله 43 نقطة (مع 7 متابعات)، 30 منها من 10 رميات ثلاثية ما شكل رقما قياسيا في تاريخ فريقه.

وحقق زميله راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" (10 أو أكثر في ثلاث من الفئات الإحصائية الخمس الأساسية) رقم 18 هذا الموسم مع 14 نقطة و12 متابعة و14 تمريرة حاسمة.

وقال جورج "لعبنا بشكل جيد، وكنا جديين في الدفاع ومتحررين في الهجوم. عندما يلعب الجميع بهذا المستوى، نكون فريقا جيدا".

والفوز هو السابع تواليا لثاندر، والثامن في آخر 10 مباريات والـ 33 في البطولة (مقابل 18 خسارة) فعزز موقعه في المركز الثالث في المنطقة الغربية، علما بأن أول ثمانية فرق في كل من المنطقتين تتأهل الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).