شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنع الجمهور والإعلام من حضور التدريب الأخير للزمالك فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، خوض المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا الكينى، والمقرر لها غدا الأحد بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، دون حضور جماهيرى أو إعلامى.

وسيخوض الفريق الأبيض المران على ملعب كازرانى دون حضور الجماهير أو وسائل الإعلام، لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل هذه المواجهة المهمة، والتى يريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاطها فى صراع المجموعة الرابعة التى تضم نصر حسين داى الجزائرى وبطل أنجولا وجورماهيا بالإضافة للزمالك.