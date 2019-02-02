شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على موعد توجه الأهلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى السادسة والنصف مساء اليوم إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لخوض مباراة سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

‎ويلتقى الأهلي مع سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما كان الفريق قد تغلب على فيتا كلوب الكونغولى وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى خلال الجولات الماضية من البطولة.

استهل الشياطين الحُمر مشوارهم فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة فيتا كلوب الكونغولى والفوز بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائرى واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، وحتى الآن وبعد مرور جولتين فى دور المجموعات يعتلى الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، ويأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، فى حين يقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.