الزمالك يرتدى الزى الأبيض أمام جورماهيا الكينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة فريق الزمالك مع مضيفه جورماهيا الكينى، والمقرر لها عصر غد الأحد، عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الرسمى فى المباراة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوى إداريا ومصطفى حسين ميلا. وسيرتدى الزمالك الزى الأبيض الكامل، وحارس الفريق بالزى البنفسجى فيما يرتدى فريق جورماهيا الزى الأخضر والحارس بالطاقم البرتقالى.

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