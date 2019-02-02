سوبر كورة.. عودة رمضان صبحى للمنتخب فى معسكر مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على عودة رمضان صبحى نجم الأهلى والمعار من هيديرسفيلد الإنجليزى خلال معسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس. لمعرفة التفاصيل وأسباب عودة رمضان صبحى اضغط على الرابط التالى:

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