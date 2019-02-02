زى النهاردة.. الحضرى يقود الفراعنة للصعود لنهائى أمم أفريقيا 2017

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 2 فبراير تأهل المنتخب الوطنى إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح (4-3) بعدما انتهى الوقت الرسمى والإضافى بنتيجة 1-1.
افتتح الفراعنة التسجيل عبر نجمه محمد صلاح فى (65)، وأدرك التعادل لبوركينا فاسو إريستيد بانسيه في (د.72)، لينتهى الوقت الرسمى والوقتان الإضافيان بالتعادل 1-1 ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التى ابتسمت لمنتخب مصر بفضل تألق الحضرى الذى تصدى لركلتين حاسمتين مانحا منتخب بلاده بطاقة النهائى.
وواجه الفراعنة فى المباراة النهائية منتخب الكاميرون ليخسر اللقب بهدفين مقابل هدف.
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