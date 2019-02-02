تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة لتشجيع بيراميدز

اليوم الجديد نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ونادي بيراميدز المصري، أغنية جديدة لتشجيع الفريق. وتقول كلمات الأغنية "الحلم من حق الجميع وها نلمس النجوم".

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