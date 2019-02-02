فرج عامر: فتوح إضافة قوية.. شكرًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بصفقة فريقه الجديدة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك القادم لصفوفهم في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.
وغرد عامر، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم السبت، قائلاً:"أحمد فتوح إضافة قوية لسموحة لمدة موسم ونصف بلا انقطاع.. شكرًا للزمالك".
وإشارة رئيس سموحة إلى أن إعارة فتوح بلا انقطاع تُخالف ما أورده نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي بتاريخ 31 يناير بإن التعاقد نص على بندين الأول عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة أمام فريقه والثاني وهو الأهم هنا بإمكانية عودة اللاعب في أي فترة انتقالات مقابلة شتوية أو صيفية.
يُذكر أن فتوح وجد صعوبة في المشاركة بصفوف الزمالك بالموسم الجاري في ظل اعتماد جروس، المدير الفني لفريقه على عبد الله جمهة كظهير أيسر وبهاء مجدي كبديل له؛ حيث تواجد في 7 مباريات بمعدل 422 دقيقة.
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