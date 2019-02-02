الراليات السعودية للسيارات تنطلق في خمس جولات

أعلن الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 التي ستتكون من خمس جولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاعة الكُبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقال سموه :"ستدشن البطولة برالي عسير الذي سيمثل الجولة الأولى خلال شهر يوليو المقبل، يليه رالي العلا نيوم شهر سبتمبر، وسيكون رالي القصيم الجولة الثالثة في أكتوبر المقبل، على أن يكون رالي جدة الجولة الرابعة وسيقام في نوفمبر المقبل، وتختتم البطولة في شهر ديسمبر بجولة رالي الشرقية"، مبيناً أن رالي العلا نيوم سيكون كروس كانتري بمسافات طويلة، فيما ستقام باقي الجولات بنظام

الباها.وأضاف :"لم نتمكن في هذه النسخة من ضم رالي حائل نيسان للبطولة، بسبب إقامته في وقتٍ مبكر، وسيكون رالي حائل جولة سادسة خلال النسخة الثانية من البطولة التي ستقام عام 2020".وأشار الأمير خالد بن سلطان الفيصل إلى أن الهدف الرئيس من الإعلان المبكر عن البطولة لتقوم الفرق بالتجهيز مبكرًا والبحث عن رعاة لمشاركاتهم حتى تتحقق الفائدة الفنية من المشاركة. وعد التسويق والإعلام عاملين مهمين لنجاح البطولة، مبينًا سعيهم للتواصل خلال الفترة المقبلة مع عدد من الشركات وعقد العديد من ورش العمل لتكون البطولة على قدر التطلعاتوالطموحات.وبيّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن العمل سيكون كبير مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة لإضافة فعاليات مصاحبة لكل جولة، والعمل على مشاركة الجماهير وتفاعلهم حتى تكون المكتسبات أكبر من كونها فنيّة.من جانبٍ آخر، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله باخشب سعيهم أن لا تتعارض إقامة الجولات مع أي بطولة أو جولة عالمية، سعيًا منهم لكسب مشاركات دولية ولضمان مشاركة السائقين السعوديين المرتبطين في مشاركات عالمية.ووجه باخشب الدعوة للمنظمين للتنسيق مع المدير التنفيذي في الاتحاد ريان خريشي لعقد ورش عمل وتقديم عروضهم ليكون لهم الأولوية في تنظيم بطولات الاتحاد المستقبلية.وعاود الأمير خالد بن سلطان الفيصل الحديث عن البطولة، كاشفًا القُرب عن تدشين أكاديمية خاصة للراليات للأعمار من 18 وحتى 25 عامًا، بهدف تطوير السائقين واكتشاف مواهب قادمة للساحة الرياضية ، مبينًا أن الأكاديمية ستشمل برامج تطويرية للملاحين وأعضاء فرق الراليات.