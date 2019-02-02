اونلاين | مشاهدة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر |كورة لايف

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يستعد نادي شبيبة الساورة الجزائري لخوض مباراة قوية ضد فيتا كلوب وذلك مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فيتا كلوب على ملعبه مع شبيبة الساورة بدوري الأبطال وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر |كورة لايف

وكان فريق الساورة قد تعادل مع الأهلي بهدف لمثله في الجولة الماضية بينما فيتا كلوب فاز على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة ليدخل لقاءه المقبل بمعنويات مرتفعة.

مشاهدة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب بث مباشر |كورة لايف

موعد مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب والقنوات الناقلة لها:-

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب الشهداء .

المعلق : عادل خلو .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وستكون مباراة فيتا كلوب وشبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية.

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة