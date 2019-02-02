رياضة | الأهلي يواجه وادي دجلة في دوري الجمهورية

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يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» غدا الأحد مع مضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة العشرين من دوري الجمهورية للشباب.
يسعى الأهلي خلال المباراة لاستعادة الانتصارات، وذلك بعدما تعادل سلبياً مع الإسماعيلي في الجولة الثامنة عشرة، قبل أن تتأجل مباراته أمام المصري في الجولة التاسعة عشر، وهي الجولة التي تأجلت مبارياتها بالكامل، وسيتم إقامتها في موعد لاحق.
ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات فقط، بينما لم يتلق أية هزيمة، مسجلاً ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط، علماً بأنه تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الزمالك.
ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ ياسر رجب مديرًا فنيًا، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.
لاسارتي يبرر اختيارات قائمة الأهلي الإفريقية ويكشف عن مفاجأة
قال مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.
وأضاف لاسارتي أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد وتأكد من أنه يملك عناصر مميزة في كل المراكز مشددًا على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.
وأشار إلى أن الأهلي يمرّ بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكّد على ارتياحه وتفاؤله بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.
وقال لاسارتي إن الأهلي سيسعى إلى تحقيق الفوز خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي ستحضر اللقاء.
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وبخصوص الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الإفريقية، قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقًا لظروف الفريق، وإنه يثق في قدرات الجميع، وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بـحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.
كان الأهلي قد قيد رامي ربيعة ومحمود كآخر المنضمين إلى قائمته الإفريقية.
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