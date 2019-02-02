رياضة | ظهير ريال مدريد على أعتاب يوفنتوس

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لتقديم عرض كبير وخرافي إلى ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع ظهيره البرازيلي مارسيلو.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس مستعد لدفع 45 مليون يورو مع دفع راتب سنوي لمارسيلو قدره 12 مليون يورو.

وتريد إدارة يوفنتوس بيع اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، وذلك من أجل جمع المال اللازم للتحرك وضم مارسيلو.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب إدارة يوفنتوس بالتحرك وضم اللاعب مارسيلو في أقرب فرصة، خاصة أن رونالدو لعب مع مارسيلو لمدة 9 سنوات في الريال.

الرئاسة البرتغالية تصدر بيانا عن كريستيانو رونالدو

أصدرت الرئاسة البرتغالية بياناً رسمياً تنكر فيه التقارير التي أكدت سحب أوسمة الشرف التي نالها اللاعب البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم يوفنوس الإيطالي من قبل الرئاسة في البرتغال.

وحصل رونالدو على أكثر من وسام فخري في البرتغال سواء عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده أو عندما توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي ومن ثم جائزة الكرة الذهبية.

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وذكرت تقارير صحفية أن الرئاسة في البرتغال قررت سحب تلك الأوسمة من اللاعب بسبب اتهاماته في قضية اغتصاب وكذلك بسبب أزمة اللاعب مع التهرب الضريبي في الفترة الماضية.

وفي بيان رسمي أكدت الرئاسة في البرتغال مساندتها للاعب كريستيانو رونالدو ونفت تماما ما أثير بشأن سحب الأوسمة من اللاعب.

صاروخ ماديرا سبق له أن نال وسام في 2014 "إنفانتي دون انريكي"، وهو الوسام الأرفع شأناً في البرتغال بينما في 2016 نال وسام شرفي آخر بسبب نيل لقب اليورو مع منتخب بلاده من قلب العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن رونالدو نجح في وضع حد لمشاكله الضريبية في إسبانيا في الأسبوع الماضي من خلال عمل تسوية مع وزارة الخزينة الإسبانية.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.