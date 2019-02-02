رياضة | دين أمبروز يهدد wwe بالرحيل عقب "راسلمينيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دين أمبروز يهدد wwe بالرحيل عقب "راسلمينيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ عودة "المجنون" دين أمبروز بعد إصابة أبعدته عن الحلبات لمدة تسعة أشهر وكانت عودته قبل مهرجان سمرسلام بأسبوع واحد، وكانت عودته قوية للغاية وأعجبت الجماهير بالتطور في شخصية أمبروز وأيضا عنايته بجسده ولا ننسي قصة الشعرالجديدة، وتوقع الجميع أن يحمل البطل السابق بطولة الإتحاد مرة أخري أو علي أقل ينال أدوار تناسب موهبته وجهده منذ صعوده للعروض الرئيسية عام 2012 ، لكن المصارع فيما يبدو يعيش فترة إحباط طويلة منذ عودته للإتحاد.

وكما يعلم البعض أن عقد دين سينتهي بنهاية فعاليات مهرجان ريسلمينيا 35، ويبدو أنه ليس هناك نية من جانب دين تجديد تعاقده مع الإتحاد وكذلك رضوخ الإتحاد لقراره وذلك بعد أن قام الاتحاد بنشر خطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لـWWE بخصوص رحيل أمبروز تشكره فيه علي ما قدمه منذ عام 2012.

وحتي الان لا نعلم أن كانت خطوة أمبروز القادمة ستكون داخل الإتحاد AEW الجديد أم لا ؟

وكذلك أن كانت زوجته رينيه يونغ ستغادر معه بعد أن أصبحت أول سيدة تجلس علي طاولة التعليق في عرض الرو.