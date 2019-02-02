رياضة | جدول مباريات محمد صلاح في شهر فبراير (عودة لدوري الأبطال)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات محمد صلاح في شهر فبراير (عودة لدوري الأبطال) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مباريات حاسمة في شهر فبراير الجاري تبدأ من الإثنين المقبل أمام وست هام يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

مباريات محمد صلاح في شهر فبراير

ليفربول ووست هام يوم 4 فبراير

ليفربول وبورنموث 9 فبراير في الدوري الإنجليزي

ليفربول وبايرن ميونيخ 19 فبراير بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد وليفربول يوم 24 فبراير في الدوري الإنجليزي

ليفربول وواتفورد يوم 27 فبراير

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

كلوب يحرج منتقدي محمد صلاح ويرد بقوة على اتهامات الغطس

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي وجهت لنجمه محمد صلاح بدعوى التمثيل والغطس في مباريات الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح ركلتي جزاء ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، قبل أن يتهم بالتمثيل في مباراة كريستال بالاس عندما سقط بسهولة في داخل منطقة الجزاء بهدف الحصول على ضربة جزاء.

وأعرب يورجن كلوب عن دهشته من الاتهامات الموجهة لمحمد صلاح لأن الحالتين أمام نيوكاسل وبرايتون كانتا ضربتي جزاء حقيقيتين أما في الحالة الثالثة، فلم يحصل صلاح على ضربة جزاء وبالتالي فلا داعي للحديث عن هذا الأمر.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي: "كثيرا من هذه الحالات تحدث في الدوري الإنجليزي، ولكن لا يتم الحديث عنها، لأنها ليست لفريق مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو ليفربول أو أرسنال.

وأضاف كلوب: "لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح بشأن قضية التمثيل.. لا أريد من اللاعبين السقوط ولن أتكلم مع محمد صلاح بشأن أمور لا تحتمل النقاش لأنه يعرف ذلك".

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.